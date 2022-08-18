"أنا هنا لأقتل الملكة".. ماذا كشفت المحكمة عن شاب اعتُقل في محيط قصر إليزابيت؟

أفادت وكالة رويترز بأن رجلًا اعتقلته الشرطة البريطانية في محيط قصر ويندسور يوم عيد الميلاد العام الماضي، مرتديًا قناعًا، وحاملًا قوسًا ونشابًا، قال للأمن : “أنا هنا لأقتل الملكة”، وفق ما ذكرت محكمة الأربعاء.

“جاسوانت سينغ تشايل” البالغ ٢٠ عامًا، أمضى أشهرًا يخطّط للهجوم محاولًا الوصول الى العائلة الملكية، وفق ما أُبلغت به محكمة في لندن الاربعاء.

في السياق نفسه، أشار المدعون العامون الى أن تشايل، وهو من جنوب انكلترا، سجّل مقطع فيديو قبل أن يدخل أراضي القصر في غرب لندن حيث تقيم الملكة البالغة ٩٦ عامًا معظم الوقت، والتي كانت حاضرة ذلك اليوم.

ويُسمع الشاب البريطاني في الفيديو يقول: ” أنا آسف بسبب ما فعلت وما سأفعل. سأحاول اغتيال إليزاببت، كبيرة العائلة الملكية”، وظهر يحمل قوس ونشاب ويرتدي غطاءً للوجه، مضيفًا: “هذا انتقام لأولئك الذين ماتوا في مجزرة ١٩١٩”، حيث قصد الحادثة التي أطلقت خلالها الفصائل البريطانية النار على حوالي ٤٠٠ شخص من ديانة السيخ في شمال غرب الهند.

وأضاف الشاب في الفيديو: ” انه انتقام كذلك لأولئك الذين قتلوا وأهينوا بسبب عرقهم”.

تشايل الذي ظهر الاربعاء في المحكمة سُمع من خلال رابط فيديو يتحدث باختصار لتأكيد اسمه، وتاريخ ميلاده، وتفاصيل أخرى. وكانت الملكة موجودة مع ابنها الأمير تشارلز وأفراد مقربين يوم حاول الشاب اقتحام القصر عند الساعة 8 وعشر دقائق، حيث رصده عنصر أمن في منطقة كان بإمكان الدخيل أن يصل من خلالها الى الغرف الخاصة في القصر.

وقد اقترب عنصر الأمن من الشاب وسأله: “هل يمكنني مساعدتك؟”، فأجابه: “انا هنا كي أقتل الملكة”، فصرخ عنصر الامن آمرًا إياه بأن يركع ويرمي القوس والنشاب، وفق ما ذكرت المحكمة.

وخلال تفتيش منزل تشايل، عثر العناصر على قناع غاز، وحبل، وأجهزة الكترونية أظهرت انه قام مسبقًا بالتقدم لوزارة الدفاع في جهود للتواصل مع العائلة الملكية.

الى ذلك، اتُهم تشايل بالتهديد بالقتل، وحيازة سلاح عدواني.