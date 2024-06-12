أنباء عن زيارة وشيكة لبوتين إلى فيتنام

قال مسؤول في فيتنام لرويترز إن زيارة بوتين إلى فيتنام مقررة يومي 19 و20 يونيو حزيران لكن لم يتم تأكيدها بعد. وقال الكرملين إن روسيا تريد تعزيز التعاون مع كوريا الشمالية “في جميع المجالات” لكنه لم يؤكد موعد الزيارة.

وسافر كيم في شهر سبتمبر أيلول الماضي إلى أقصى شرق روسيا حيث قام بجولة في قاعدة فوستوشني كوزمودروم الفضائية وحيث وعده بوتين بمساعدته في صنع الأقمار الصناعية.

كما أشاد كيم بروسيا لتحقيقها نتائج في جهودها الرامية لبناء دولة قوية عبر “ردع وسحق كل التحديات والعقوبات والضغوط التي تمارسها القوى المعادية”.