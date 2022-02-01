أنباء عن محاولة انقلاب في غينيا بيساو.. والايكواس تندد

أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، بسماع إطلاق نار كثيف وقع بالقرب من مقر الحكومة في غينيا بيساو، وسط انتشار لعناصر الجيش في شوارع العاصمة، بينما نددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بما وصفته بـ“محاولة انقلاب“ في غينيا بيساو.

ونقلت وكالة ”رويترز“ عن مصدر أمني متصل بمصادر داخل المبنى، قوله إن أشخاصا أصيبوا بالأعيرة النارية. وقال مصدر ثان إن شخصين قُتلا، لكن لم يتضح ما إذا كان القتيلان من قوات الأمن أو من بين من شنوا الهجوم.

بدورها، قالت وكالة ”فرانس برس“، إنه سُمعت أصوات طلقات نارية غزيرة بعد ظهر الثلاثاء في غينيا بيساو قرب مقر الحكومة، في هذا البلد الصغير الواقع في غرب أفريقيا ذي التاريخ السياسي المضطرب.

ونقلت عن مراسلها، أن رجالا مدججين بالسلاح يحاصرون مقرّ الحكومة، حيث يُفترض أن يكون الرئيس عمر سيسوكو إمبالو متواجدًا لحضور جلسة استثنائية لمجلس الوزراء.

ولم تتوافر معلومات حتى الآن عن سبب إطلاق النار.

وقالت مصادر محلية، إن الرئيس عمر سيسوكو إمبالو ورئيس الوزراء نونو غوميز نبيام كانا موجودين داخل المبنى الذي شهد اطلاق نار كثيف.

وأكدت المصادر أن المسلّحين المنتشرين في محيط مقر الحكومة بضاحية المدينة قرب المطار، طلبوا من الناس الابتعاد.

وتحدثت مصادر أخرى، عن سيطرت قوات عسكرية على محطة الإذاعة الوطنية ومقر الحزب الحاكم.

”الايكواس“ تندد

في هذه الأثناء، نددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بما وصفته بـ“محاولة انقلاب“ في غينيا بيساو التي تعاني حالة من عدم الاستقرار السياسي منذ فترة طويلة.

وقالت المجموعة في بيان ”إيكواس تتابع بقلق بالغ تطور الوضع في غينيا بيساو.. حيث يطلق الجيش النار حول القصر الحكومي“.

وأضافت ”المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تستنكر محاولة الانقلاب هذه وتحمل الجيش مسؤولية سلامة الرئيس أومارو سيسوكو إمبالو وأعضاء حكومته“.

يشار إلى أن عمر سيسكو إمبالو (50 عاما)، تسلم رئاسة غينيا بيساو في 03 يناير 2020 وشغل قبلها منصب رئيس الحكومة في عام 2016.

وشهدت المستعمرة البرتغالية السابقة، الكثير من الانقلابات العسكرية، كان آخرها في عام 2012.

وتعاني البلاد عدم الاستقرار السياسي منذ عقود. وقوضت تسعة انقلابات ومحاولات انقلاب منذ الاستقلال عن البرتغال عام 1974 جهود تنويع موارد الاقتصاد بعيدا عن تصدير الكاجو.

يشار إلى أن بلدان غرب أفريقيا شهدت في الأشهر العشرة الأخير، وقوع ثلاثة انقلابات عسكرية، آخرها انقلاب في بوركينا فاسو الأسبوع الماضي، والذي أطاح بالرئيس روش مارك كابوري، وقبله انقلاب في كل من مالي وغينيا كوناكري.