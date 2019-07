أنباء عن مقتل حمزة بن لادن بعملية استخباراتية أمريكية

قال مسؤولون أمريكيون، اليوم الأربعاء، إن حمزة بن لادن، نجل زعيم تنظيم “القاعدة”، أسامة بن لادن، قتل بعملية استخباراتية أمريكية.

ونشرت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية تقريرا، قالت فيه إن عملية استخباراتية أمريكية تمكنت من قتل حمزة بن لادن، 30 عاما.

ورفض المسؤول الأمريكي تقديم تفاصيل حول طبيعة العملية التي قتل فيها نجل أسامة بن لادن، والدور الذي لعبته الولايات المتحدة في تلك العملية.

وقالت الشبكة الأمريكية إن 3 مسؤولين أمريكيين، أكدوا أن الولايات المتحدة حصلت على معلومات استخباراتية تفيد بمقتل حمزة بن لادن، الذي تم تنصيبه خليفة لوالده كزعيم لتنظيم “القاعدة”.

وكانت وزارة الداخلية السعودية صرحت في بيان نشرته صحيفة “أم القرى” الرسمية، أن السلطات جردت حمزة نجل أسامة بن لادن زعيم تنظيم “القاعدة” الراحل من الجنسية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية عرضت، الخميس الماضي، مكافأة تصل إلى مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى “تحديد هوية أو مكان” حمزة في أي بلد، واصفة إياه بأنه قيادي رئيسي في تنظيم “القاعدة”، وفقا لـ”رويترز”.

وفي الأعوام القليلة الماضية، نشر رسائل صوتية ومرئية يدعو حمزة فيها أتباع التنظيم إلى مهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين انتقاما لمقتل والده.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد قتلت أسامة بن لادن عام 2011 في باكستان خلال عملية أجرتها القوات الخاصة الأمريكية.

حمزة بن لادن:أحد أبناء أسامة بن لادن . ولد عام 1989 وهو معروف باسم حمزة بن لادن أو “حمزة لادن”. قتل شقيقه خالد بن لادن في عام 2011 في الغارة التي أسفرت عن مقتل والده.

الأمر بالقبض عليه وسحب الجنسية السعودية

في يوم الجمعة 1 مارس 2019 عرضت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى مليون دولار لمن يُقدم معلومات تُسهم في القبض على حمزة بن لادن بعد ان قام حمزه في الأعوام القليلة الماضية، بنشر رسائل صوتية ومرئية يدعو فيها أتباع التنظيم إلى مهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين انتقاما لمقتل والده.

في اليوم نفسه 1 مارس 2019 وبعد صدور قرار الولايات التحدة صدر أمر ملكي سعودي بإسقاط الجنسية السعودية عنه.

