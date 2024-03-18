أنتوني بلينكن: الأنظمة الاستبدادية تستخدم التكنولوجيا لتقويض الديمقراطية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين 18آذار /مارس الجاري، إنه يتعين استخدام التكنولوجيا للحفاظ على المعايير الديمقراطية في مواجهة جهود الأنظمة الاستبدادية والقمعية لنشر التكنولوجيا بهدف تقويض الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأدلى بلينكن بهذه التصريحات في افتتاح قمة للديمقراطية في كوريا الجنوبية.

وفي السياق ذاته، حذر الرئيس الكوري الجنوبي مما وصفه بتهديد التكنولوجيا للديمقراطية.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اليوم الاثنين إن الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية تشكل تهديدا للديمقراطية، وذلك خلال قمة تستضيفها بلاده بمشاركة مسؤولين كبار من حول العالم بما في ذلك من بريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وتستضيف كوريا الجنوبية المؤتمر الثالث لقمة الديمقراطية، وهي مبادرة من الرئيس الأمريكي جو بايدن تهدف إلى مناقشة سبل وقف تراجع الديمقراطية وتآكل الحقوق والحريات.

ومن المتوقع أن تكون قضيتا التهديدات الرقمية للديمقراطية وكيف يمكن للتكنولوجيا تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان العالمية على جدول الأعمال الرئيسي للاجتماعات التي تستمر على مدى ثلاثة أيام.