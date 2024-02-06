أنتوني بلينكن يصل القاهرة ويلتقي بـ السيسي

التقى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء 6 فبراير/شباط، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في العاصمة المصرية “القاهرة”.

وتعمل الولايات المتحدة الأمريكية على إحراز تقدم في التوصل لاتفاق تتوسط بشأنه مصر وقطر لإقرار هدنة في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وغادر بلينكن الرياض صباح اليوم، ومن المرتقب أن يكون يومه ماراثونيا إذ أنه يزور خلاله مصر وقطر قبل أن يتوجه إلى إسرائيل لمناقشة مفاوضات إطلاق سراح الرهائن والخطط ذات الصلة بغزة ما بعد الحرب وآفاق تطبيع العلاقات بين دول عربية وإسرائيل.

تأتي جولة بلينكن الخامسة في المنطقة منذ أكتوبر تشرين الأول في الوقت الذي تمضي فيه الولايات المتحدة قدما في حملتها للرد على الفصائل المتحالفة مع إيران التي تشن هجمات وقتلت الشهر الماضي قوات أمريكية في موقع عسكري في الأردن.

وترى واشنطن أن الهدنة المحتملة لإطلاق سراح الرهائن المتبقين الذين اختطفتهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول ووقف القتال في غزة هي مفتاح للتقدم في التحديات الأخرى مثل حكم غزة بعد الحرب والطريق نحو إقامة دولة فلسطينية والتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والسعودية لتطبيع العلاقات.