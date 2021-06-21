أنجلينا جولي تقدم الدعم للاجئين في بوركينا فاسو

على متن مروحية، وصلت الممثلة الأمريكية انجلينا جولي إلى مخيم غوديبو في شمال شرق بوركينا فاسو برفقة وزير خارجية البلاد، ألفا باري، للاحتفال بيوم اللاجئ العالمي الذي يتم إحياؤه سنويا في 20 حزيران.

قالت جولي بعدها زيارتها المخيم الواسع: “أحتفل بهذا اليوم كل سنة مع لاجئين في بلدان مختلفة، ولم يسبق أن شعرت يوما بالقلق بشأن حالة النزوح في العالم بقدر ما أشعر به اليوم”.

وأضافت: “الحقيقة هي أننا لا نقوم بنصف ما يمكننا وما ينبغي فعله لإيجاد حلول للسماح للاجئين بالعودة إلى ديارهم أو لدعم البلدان المضيفة”، داعية لدعم البلدان التي تستضيف لاجئين مثل بوركينا فاسو.

في اذار 2020، وبعد هجوم جديد استهدف المركز الأمني لهذا المخيم الذي كان يؤوي ما يصل إلى 9000 لاجئ، اضطر اللاجئون الذين بقيوا فيه بعد هجمات سابقة، إلى الفرار بدورهم أيضا، ما تسبب في إغلاق غوديبو.

لكن منذ كانون الاول عام 2020، أعادت سلطات بوركينا فاسو ومفوضية الأمم المتحدة، اللاجئين إلى هذا المخيم، بعد تعزيز النظام الأمني من خلال نشر عسكريين إضافيين وتسيير مزيد من الدوريات.

بين كانون الاول الماضي وحزيران الجاري، عاد زهاء 11 ألف شخص من مدن في شمال بوركينا فاسو إلى غوديبو.

وصرح ممثل اللاجئين في غوديبو، وانادين أغ محمد، أن اللاجئين يعانون “لأن الوضع الأمني يتدهور يوما بعد آخر على الرغم من الجهود التي تبذلها سلطات بوركينا فاسو وشركاؤها وقوات الدفاع والأمن في منطقة الساحل”، وذلك بحسب “أ ف ب”.