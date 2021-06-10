أنجيلا ميركل: نحن واللقاحات في سباق ضد الفيروس

أوضحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الخميس أن التحسن الأخير في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا كان “مرضيا”، لكنها حذرت من أن الوباء لم ينته.

وأكدت ميركل بعد اجتماع مع زعماء الولايات الألمانية الـ16 أن الخطر الناتج عن انتشار النسخة “دلتا” من كورونا في بريطانيا مثير للقلق، مضيفة: “نحن أمام فصل صيفي فيه الكثير من الاحتمالات لكن يجب ألا نكون مرتاحين. يجب أن نستمر في دراسة الموقف عن كثب”.

وقالت “نحن واللقاحات في سباق ضد الفيروس”. وعن الصيف المقبل، قالت ميركل: “سيكون لدينا صيف يتيح لنا العديد من الفرص التي لم تتوافر لنا على مدار شهور طويلة، لكن لا ينبغي أن نكون عديمي الاكتراث بل ينبغي علينا أن نراقب الوضع دائما بشكل دقيق جدا جدا”.

وعن التوريدات المتوقعة للقاحات كورونا، قالت ميركل إنه لم تتوفر بعد “صورة واضحة تماما” ليوليو المقبل، وذكرت أن من المنتظر أن يتشاور وزير الصحة الاتحادي مع وزراء صحة الولايات حول مقدار اللقاحات الذي ينبغي أن تحصل عليه مراكز التطعيم المحلية التابعة للولايات لاحقا وذلك بالنظر إلى الجرعات التنشيطية في الخريف المقبل.