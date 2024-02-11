أندونيسيا.. المرشح "برابوو سوبيانتو" يقول إنه واثق من فوزه في الانتخابات من الجولة الأولى

قال المرشح الرئاسي البارز في إندونيسيا، برابوو سوبيانتو، اليوم الأحد 11 فبراير/شباط، إنه واثق من الفوز في الانتخابات المقررة يوم الأربعاء من الجولة الأولى لقيادة ثالث أكبر ديمقراطية في العالم، حسبما ذكرت قناة الجزيرة الإخبارية على موقعها الإلكتروني.

وبرابوو، وزير الدفاع الحالي والقائد السابق للقوات الخاصة، هو واحد من ثلاثة مرشحين يتنافسون في انتخابات 14 فبراير شباط. ويحتاج المرشح إلى الحصول على أغلبية بسيطة أو أكثر من 50 بالمئة من الأصوات وما لا يقل عن 20 بالمئة من الأصوات في أكثر من نصف أقاليم البلاد للفوز. وبخلاف ذلك، ستجرى في يونيو حزيران جولة إعادة بين المرشحين اللذين سيحصلان على أكبر عدد من الأصوات.

وتتوقع بعض استطلاعات الرأي أن يتخطى برابوو (72 عاما) عتبة الخمسين بالمئة على الرغم من أن فرصة إجراء جولة إعادة لا تزال قائمة.

ويتخلف عنه منافساه، حاكم جاكرتا السابق أنيس باسويدان وحاكم جاوة الوسطى السابق جانجار برانوو، بأكثر من 20 نقطة.

وقال برابوو لقناة الجزيرة بعد تجمع حاشد اجتذب مئات الآلاف من أنصاره في العاصمة جاكرتا أمس السبت مع ختام الحملات الانتخابية إن “جميع الأرقام تظهر أننا سنفوز من الجولة الأولى”.

ويترشح معه نجل الرئيس المنتهية ولايته جوكو ويدودو لمنصب نائب الرئيس ويبلغ من العمر 36 عاما فقط، وهو أمر لم يكن ممكنا قبل أكتوبر تشرين الأول عندما عدلت المحكمة العليا بقيادة صهر ويدودو معايير الأهلية للمرشحين لهذا المنصب.

ودافع عن هذه الخطوة قائلا “في إندونيسيا، أصبح الأمر مشكلة نوعا ما ليس لأنه أقل من 40 عاما ولكن لأنه نجل الرئيس جوكو ويدودو، الأمر الذي يجعل بعض الدوائر تشعر بالسوء. لكن هذه هي السياسة. لا يمكنك إرضاء الجميع طوال الوقت”.

ويواجه ويدودو مزاعم بالتدخل لمحاولة التأثير على نتيجة الانتخابات من خلال تكثيف الظهور إعلاميا مع برابوو.

ورد ويدودو المعروف باسم جوكوي بأن أي رئيس لديه الحق في دعم أي مرشح ومع هذا قال إنه لم يخطط لدعم أي منافس بالانتخابات.