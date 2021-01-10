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أندونيسيا تعلن تحديد موقع الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

منذ ساعة واحدة
حطام الطائرة الأندونيسية المنكوبة

حطام الطائرة الأندونيسية المنكوبة

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قالت السلطات في إندونيسيا، الأحد، أنها تمكنت من تحديد موقع الصندوقين الأسودين، لطائرة الركاب التى تحطمت قبالة سواحل جاكرتا وعلى متنها 62 شخصا.

وقال رئيس لجنة سلامة النقل سورجانتو تجاهجانتو: “حددنا موقع الصندوقين الأسودين. سيبدأ الغطاسون في البحث عنهما وآمل ألا يستغرق الأمر وقتا طويلا قبل استعادتهما”.

وفي وقت سابق من الأحد، رصدت إندونيسيا إشارات قد تكون من مسجل رحلة طائرة “سريويجايا إير” التي تحطمت في البحر بعد دقائق من إقلاعها من جاكرتا، كما انتشلت بعض الأشلاء وأجزاء يعتقد أنها من الطائرة.

واختفت الطائرة من طراز “بوينغ 737-500″، التي كانت في طريقها إلى مدينة بونتياناك عاصمة إقليم كاليمنتان، من شاشات الرادار، بعد 4 دقائق فقط من إقلاعها.

وهذا أول حادث كبير لشركة طيران في إندونيسيا، منذ تحطم طائرة “ليون إير” من طراز “بوينغ 737 ماكس” عام 2018، التي أودت بحياة 189 من الركاب وأفراد الطاقم.

وتحطمت تلك الطائرة أيضا في بحر جاوة بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار سوكارنو هاتا.

وقال رئيس وكالة البحث والإنقاذ باغوس بوروهيتو للصحفيين على متن سفينة عسكرية: “رصدنا إشارات في نقطتين، قد يكون هذا هو الصندوق الأسود. سوف نتحقق من ذلك”.

وذكرت تقارير إعلامية أن الأشلاء نُقلت إلى مستشفى تابع للشرطة للتعرف عليها.

وفي وقت سابق، انتشلت فرق البحث والصيادون حطاما آخر من البحر قبالة جاكرتا، يعتقد أنه يعود للطائرة.

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