أنشطة إيران المزعزعة في المنطقة والصواريخ على رادار بايدن

كشف الرئيس الأمريكي، جو بايدن عن وجود توجه لدى إدارته لبحث احتمال أن يتم توسيع الاتفاق النووي مع إيران، ليشمل أنشطة إيران المزعزعة في المنطقة، ودعم الميليشيات، والصواريخ الباليستية، دون تناول تفاصيل أوفى عن تلك الخطوة.

تزامناً، شددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، “مورغان أورتاغوس”، أن الولايات المتحدة لن تسمح للنظام الإيراني بامتلاك السلاح النووي، دون الإشارة إلى الموقف من الاتفاق النووي الموقع في 2015.

في ذات السياق، لفت المبعوث الأميركي الخاص بإيران، “روبيرت مالي”، إلى وجود مؤشرات على موقف إيجابي لدى طهران من التفاوض مع الولايات المتحدة عبر طرف ثالث، مضيفاً: “الاتفاق النووي هش ويمكن تقويته بملاحق إضافية، وإيران تخطئ إذا تصورت الضغط على واشنطن من خلال الهجوم على القوات الأميركية في العراق”.

يشار إلى أن القواعد العسكرية العراقية، التي تستضيف قواتاً أمريكية، تعرضت خلال الأسابيع الماضية لعدة هجمات صاروخية، لا سيما قاعدتي بلد الجوية وعين الأسد، وسط اتهامات أمريكية للميليشات العراقية المدعومة من طهران بالمسؤولية عن تلك الهجمات.

وكان الطيران الأمريكي قد شن عقب تلك الهجمات سلسلة غارات جوية طالت مواقع ميلشيات حزب الله العراقي، المنتشرة على الجانب السوري من الحدود بالقرب من مدينة دير الزور، شرق سوريا.