"أنصار بيت المقدس" و"حسم" على لائحة الإرهاب الأميركية

أدرجت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، جماعة “أنصار بيت المقدس”، فرع تنظيم داعش في سيناء بمصر، وحركة “حسم” على قائمة الإرهاب العالمي.

وأوضحت في بيانٍ نشرته على موقعها الرسمي، أنه تم تصنيف جماعة “أنصار بيت المقدس” المرتبطة بتنظيم داعش في شمال سيناء شرق مصر ضمن قوائم الإرهاب، إضافةً إلى حركة “سواعد مصر” المعروفة باسم “حسم”.

وشمل التصنيف أيضاً شخصيات مرتبطة بتنظيم “حسم” هم كل من علاء السماحي، الذي يعتقد أنه مؤسس حركة “حسم” وهو مصري الجنسية ويتواجد في تركيا حالياً، وقيادي آخر في الحركة يدعى يحيى موسى ويسكن تركيا أيضاً.

وظهرت “حركة سواعد مصر” المعروفة بالاختصار بكلمة “حسم” في 2014 وتبنت عمليات اغتيال وهجمات في القاهرة ودلتا النيل، خصوصاً ضد الشرطة. وتقول السلطات المصرية إن الحركة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين.

كما أكدت وزارة الداخلية المصرية أن حركة حسم مسؤولة عن انفجار سيارة مفخخة وقع في وسط القاهرة في أغسطس 2019 وأسفر عن سقوط 20 قتيلاً.

وتتبع “حسم” إداريا وماليا لجماعة الإخوان جناح القيادي محمد كمال، الذي لقي مصرعه في مواجهة مع الشرطة المصرية وعمليات “حسم” تتم في المحافظات وليس سيناء، إلى جانب شن هجمات على الكمائن في القاهرة والجيزة من أجل إثبات التواجد، وإرباك أجهزة الأمن.

وأعلنت الحركة مسؤوليتها عن تنفيذ عمليات إرهابية وهجمات على كمائن، وقالت إنها وراء محاولة اغتيال الدكتور علي جمعة مفتي مصر السابق، واعتقلت الشرطة 8 من مؤسسيها واعترفوا بتخطيطهم للقيام بجرائم إرهابية لحساب جماعة الإخوان.

ووفق اعترافات المجموعة المؤسسة للحركة أمام أجهزة الأمن، فإن الحركة شاركت في محاولة اغتيال النائب العام المساعد بالإضافة لقتل ضباط شرطة، وسعت الحركة إلى توثيق عملياتها بمجموعة من الصور ومقاطع الفيديو ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل.

وتضم الحركة خلايا عنقودية ترتبط ببعضها تنظيميا، لكن تم القبض على المئات من أعضائها وأحيل 304 متهمين من عناصرها إلى النيابة العسكرية لاتهامهم بارتكاب 14 جريمة إرهابية وعمليات اغتيال، وذلك بحسب “العربية”.