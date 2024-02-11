أنصار عمران خان يتصدرون انتخابات باكستان

انتهى فرز الأصوات في الانتخابات الوطنية الباكستانية، اليوم الأحد 11 فبراير/شباط 2024 بحصول المستقلين، وأغلبهم مدعومون من رئيس الوزراء السابق عمران خان، على 101 من أصل 264 مقعدا، وفق الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات في باكستان.

ويقضي خان عقوبة في السجن في الوقت الحالي.

وجاء في المركز الثاني حزب رئيس الوزراء السابق نواز شريف، وحصد 75 مقعدا ليصبح الحزب الذي حصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان بعد أن ترشح أنصار خان كمستقلين.

وصدرت النتائج النهائية بعد أكثر من 60 ساعة من انتهاء التصويت يوم الخميس، وهو تأخير أثار تساؤلات حول العملية.