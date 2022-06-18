أنظمة مضادة للصواريخ.. أسلحة ألمانية جديدة ومتنوعة قريباً في كييف

كشف المستشار الألماني أولاف شولتس، عن عزم بلاده مد يد العون لأوكرانيا، وتزويدها قريباً بدفعة جديدة من الأسلحة، قادرة على إنقاذ أوديسا أو كييف.

وأكد شولتس أن دفعة الأسلحة “سيتم تسليمها في الوقت المحدد”، وأنها تتضمن تزويد كييف براجمات صواريخ وأنظمة مضادة للصواريخ.

وأشار شولتس إلى أنه لن يتم تسليم الأسلحة إلى القوات الأوكرانية قبل اكتمال تدريب الجنود الأوكرانيين على استخدام راجمات الصواريخ، دون أن يحدد الفترة الزمنية التي سيستغرقها ذلك.

وفي وقت سابق، تحدثت تقارير عن أنه حتى في دورة سريعة للتدريب على استخدام راجمات صواريخ غربية، ستحتاج فصيلة من الجنود الأوكرانيين إلى ما يصل إلى شهر من الوقت.

وأعلنت ألمانيا سابقا عن خطط لتزويد أوكرانيا بمدافع ذاتية الحركة مضادة للطائرات من طراز Gepard ومدافع هاوتزر Panzerhaubitze 2000 ونظام Iris-T المضاد للطائرات وراجمات صواريخ Mars.

وصرحت وزارة الدفاع الأوكرانية بأنه منذ بداية العملية الروسية الخاصة، فقدت القوات الأوكرانية حوالي 50% من المعدات، وأن المساعدات العسكرية الغربية لا تغطي سوى ما يصل إلى 15% من احتياجات الجيش.