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أنقرة تتلقى مسودة خطابات من واشنطن بخصوص صفقة مقاتلات إف-16

منذ 34 دقيقة
مقاتلات إف 16

مقاتلات إف 16

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تلقت تركيا مسودة خطابات من واشنطن بخصوص صفقة مقاتلات إف-16.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية الأميرال زكي أكتورك اليوم الخميس إن الولايات المتحدة أرسلت إلى تركيا مسودة خطابات عرض وقبول فيما يتعلق بطلبها لشراء طائرات مقاتلة من طراز إف-16 بلوك-70 ومعدات تحديث.

وتقدمت تركيا بهذا الطلب في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بعد عامين من استبعاد الولايات المتحدة أنقرة من برنامج الطائرات المقاتلة من طراز إف-35 من الجيل الخامس بسبب شرائها نظام دفاع صاروخي روسي.

ووافقت الإدارة الأمريكية أخيرا على إبرام الصفقة التي تأخرت طويلا بعد سلسلة من المفاوضات عقب تصديق أنقرة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

وأبلغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس رسميا بنيتها المضي قدما في بيع الطائرات التي تنتجها لوكهيد مارتن بقيمة 23 مليار دولار في يناير كانون الثاني.

    المصدر :
  • رويترز

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