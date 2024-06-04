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أنقرة ترغب بالانضمام إلى "مجموعة بركس" وروسيا ترحب

منذ 37 دقيقة
آخر تحديث: 4 - يونيو - 2024 1:09 مساءً
الكرملين

الكرملين

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قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الثلاثاء إن روسيا ترحب بما تردد عن رغبة تركيا في الانضمام إلى مجموعة بريكس، مضيفا أن الأمر سيكون مطروحا على جدول أعمال قمة المجموعة المقبلة.

وذكر بيسكوف أن ثمة اهتمام متزايد بمجموعة بريكس من عدة دول، لكنه قال إن من غير المرجح أن تلبي المجموعة كافة رغبات الدول المهتمة.

بريكس أو (بالإنجليزية: BRICS – Brazil, Russia, India, China and South Africa)‏ هو مختصر الأحرف الأولى باللغة الإنجليزية المكونة لأسماء الدول المشاركة في هذا التجمع الاقتصادي وهي حالياً: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

عقدت أول قمة بين رؤساء الدول الأربع المؤسسة (البرازيل وروسيا والهند والصين) في يكاترينبورغ بروسيا في حزيران 2009 حيث تضمنت الإعلان عن تأسيس نظام عالمي ثنائي القطبية.

    المصدر :
  • رويترز

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