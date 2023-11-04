أنقرة تستدعي سفيرها لدى إسرائيل.. وبلينكن إلى تركيا في إطار جولة بالشرق الأوسط

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، أن تركيا استدعت سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بسبب الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والهجمات الإسرائيلية المستمرة عليها.

وغادرت السفيرة الإسرائيلية لدى تركيا البلاد في الشهر الماضي لدواعٍ أمنية بعد اندلاع احتجاجات في أنحاء البلاد، دعما للفلسطينيين. وقالت إسرائيل في وقت لاحق إنها استدعت سفيرتها لتقييم العلاقات الثنائية.

وفي السياق، أضاف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تركيا على لائحة محطاته التي شملت أيضا الأردن. قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان السبت إن الوزير أنتوني بلينكن سيزور تركيا يومي الأحد والاثنين في إطار جولة في الشرق الأوسط، وسط النزاع المتصاعد بين إسرائيل وحركة حماس.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إنه قطع جميع الاتصالات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب الإجراءات الإسرائيلية في قطاع غزة. وقال أردوغان: لن نقطع علاقتنا بإسرائيل ونتنياهو لم يعد شخصا يمكن التعامل معه.

ولم تؤكد وزارة الخارجية الأميركية في بيانها الصحافي وجود لقاء بين بلينكن والرئيس التركي حتى لو بدا هذا الأمر محتملاً، بحسب الوفد المرافق له.

وأجرى بلينكن في الأردن اليوم السبت محادثات مع شركاء الولايات المتحدة العرب بعد زيارته لإسرائيل الجمعة، وعقد إجتماعا مغلقا مع وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات وقطر والأردن، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ.