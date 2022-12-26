أنقرة تستدعي سفير فرنسا على خلفية دعاية مناهضة لتركيا

قال مصدر دبلوماسي، إن أنقرة استدعت، الإثنين، سفير فرنسا على خلفية “دعاية مناهضة لتركيا”.

ووفق وكالة “فرانس برس”، اعتبرت تركيا أن هذه الدعاية “صادرة عن نشطاء من حزب العمال الكردستاني بعد مقتل ثلاثة أكراد بالرصاص في باريس”.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إنه:”لقد عبّرنا عن عدم رضانا عن الدعاية السوداء التي أطلقتها دوائر حزب العمال الكردستاني ضد بلدنا، ولأن الحكومة الفرنسية وبعض السياسيين يتم استخدامهم أداة في هذه الدعاية”.

وكان شخص قد فتح النار على مركز ثقافي للأكراد في باريس الجمعة الماضي، فأوقع 3 قتلى و3 مصابين، قبل أن تعتقله الشرطة.

وأعقب الحادث مواجهات بين الشرطة ومحتجين غاضبين من الجالية الكردية الذين خرجوا في مظاهرات غاضبة في باريس.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية فقد تجمع، السبت الماضي، العشرات من أفراد الجالية الكردية في ساحة الجمهورية بباريس، تنديدا بالهجوم الذي وقع أمس الجمعة، أمام مركز ثقافي كردي بالدائرة العاشرة لباريس.

وبدأت المظاهرة في أجواء مسالمة قبل أن يرشق محتجون غاضبون عناصر من الشرطة بالحجارة، مما دفعهم للرد بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.