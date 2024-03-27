أنقرة تطالب برلين بمحاسبة مهاجمي قنصليتها في هانوفر

دعت وزارة الخارجية التركية ألمانيا إلى تقديم مهاجمي مبنى قنصليتها في مدينة هانوفر إلى العدالة بأقرب وقت. وجاء ذلك في بيان للوزارة، اليوم الأربعاء،.

وأكد البيان أن أنصار “بي كي كي” الإرهابي نفذوا هجوما ليلة 26 مارس/ آذار الحالي استهدف مدخل القنصلية في هانوفر دون أن يسفر عن وقوع أي قتلى أو مصابين.

وشدد البيان أن الجانب التركي تواصل مع المسؤولين الألمان عقب الهجوم وأكد لهم أن “السلطات الألمانية مسؤولة عن سلامة المواطنين والبعثات الدبلوماسية التركية”.

وأضاف: “تم التأكيد على ضرورة عدم السماح بالأنشطة الهادفة إلى استفزاز الجالية التركية في أوروبا”.

وأشار البيان أن “أنشطة بي كي كي الإرهابي حيال زعزعة استقرار المجتمع التركي في أوروبا في ازدياد”.

وشدد أن “ضبط النفس لدى المواطنين الأتراك حال دون تحول هذه الاستفزازات إلى أحداث أكبر”.

وأردف: “ننتظر من الدول المعنية عدم السماح بأنشطة أنصار التنظيم الإرهابي وتقديم المهاجمين إلى العدالة في أسرع وقت ممكن”.

والليلة الماضية، نفذ أنصار “بي كي كي” الإرهابي هجوما على مبنى القنصلية التركية في هانوفر الألمانية بأجسام صلبة لكسر نوافذها، قبل أن يلوذوا بالفرار بعد كسرهم زجاج المدخل الرئيسي للقنصلية.​​​​​​​