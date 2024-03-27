أنقرة تنفي مزاعم حول تجارة أسلحة مع إسرائيل

نفت أنقرة مزاعم حول تجارة أسلحة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وزارة التجارة التركية، إن المزاعم التي نشرتها مواقع أجنبية حول تجارة أسلحة مع إسرائيل “غير صحيحة وتهدف إلى تضليل الرأي العام”.

وذكرت الوزارة عبر حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء، أن بعض المواقع الإلكترونية الأجنبية قالت إنه “تم الكشف عن استمرار تصدير الذخائر والأسلحة من تركيا إلى إسرائيل حتى يناير/ كانون الثاني 2024”.​​​​​​​

وأوضحت الوزارة، أن الأخبار المنشورة استخدمت “عناوين بنود اللائحة الجمركية رقم 36 و93” الخاصة بالمواد المتفجرة ومنتجات الألعاب النارية والمواد القابلة للاشتعال ومعدات الصيد وقطع الغيار والإكسسوارات على أنها “صادرات سلاح وذلك بهدف تضليل الرأي العام وهذه الأخبار لا تمت إلى الحقيقة بصلة”.