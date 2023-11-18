السبت 4 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 18 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أنور قرقاش: تصريحات نتنياهو بشأن وجود طويل الأمد في غزة "مثيرة للقلق"

منذ 23 دقيقة
الدكتور أنور بن محمد قرقاش

الدكتور أنور بن محمد قرقاش

A A A
طباعة المقال

اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات، أنور قرقاش، السبت، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، حول وجود على المدى الطويل في غزة، “مثيرة للقلق”.

وأضاف قرقاش في تصريحات خلال قمة “حوار المنامة” في البحرين: “نسمع الآن من رئيس الوزراء الإسرائيلي بل والرئيس الإسرائيلي عن نوع من الوجود الإسرائيلي على المدى الطويل في غزة. هذا مقلق للغاية”.

وتابع: “هذا يشير إلى أنه ربما يكون الدرس الذي نتعلمه نحن كأغلبية الناس في المنطقة من أزمة غزة، هو ضرورة العودة إلى حل الدولتين. إننا بحاجة إلى العودة إلى دولة إسرائيلية وفلسطينية تعيشان جنبا إلى جنب”.

وقال قرقاش إن “سياسة احتواء القضية الفلسطينية فشلت بشكل واضح”، مضيفا أن “النظام الدولي المنقسم بشكل متزايد ليس في مصلحة أحد”.

ومضى قائلا: “الآن هو الوقت المناسب للتطلع إلى المستقبل وطرح أسئلة عميقة.. يجب علينا أن نواصل بحزم السير على طريق تعزيز الاستقرار الإقليمي والانتقال من الاحتواء إلى حل المشكلات”.

    المصدر :
  • الحرة

المزيد من أخبار العالم

الجيش الروسي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الجيش الروسي: قتلنا 75 جندياً أوكرانيا بقصف حول نهر دنيبرو
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
غزة تحت النار
أردوغان: تركيا ستسعى لإعادة إعمار غزة إذا تم وقف إطلاق النار
النائب الفرنسي توماس بورتيس
غزة تحت النار
نائب فرنسي: إسرائيل تشن حرباً استعمارية على الفلسطينيين

الأكثر قراءة

الحدود اللبنانية الجنوبية (أرشيفية - رويترز)
نداءٌ عاجل من "الصحّة العالميّة": للاستعداد والاستجابة في لبنان
غزة تحت النار
فيديو.. كتائب القسام تجهز على قوة إسرائيلية خاصة داخل مبنى في بيت حانون
صورة رئيس النظام السوري بشار الأسد
بشار الأسد يصدر عفواً عاماً ويخفف عقوبات الإعدام