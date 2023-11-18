أنور قرقاش: تصريحات نتنياهو بشأن وجود طويل الأمد في غزة "مثيرة للقلق"

اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات، أنور قرقاش، السبت، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، حول وجود على المدى الطويل في غزة، “مثيرة للقلق”.

وأضاف قرقاش في تصريحات خلال قمة “حوار المنامة” في البحرين: “نسمع الآن من رئيس الوزراء الإسرائيلي بل والرئيس الإسرائيلي عن نوع من الوجود الإسرائيلي على المدى الطويل في غزة. هذا مقلق للغاية”.

وتابع: “هذا يشير إلى أنه ربما يكون الدرس الذي نتعلمه نحن كأغلبية الناس في المنطقة من أزمة غزة، هو ضرورة العودة إلى حل الدولتين. إننا بحاجة إلى العودة إلى دولة إسرائيلية وفلسطينية تعيشان جنبا إلى جنب”.

وقال قرقاش إن “سياسة احتواء القضية الفلسطينية فشلت بشكل واضح”، مضيفا أن “النظام الدولي المنقسم بشكل متزايد ليس في مصلحة أحد”.

ومضى قائلا: “الآن هو الوقت المناسب للتطلع إلى المستقبل وطرح أسئلة عميقة.. يجب علينا أن نواصل بحزم السير على طريق تعزيز الاستقرار الإقليمي والانتقال من الاحتواء إلى حل المشكلات”.