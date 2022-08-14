الأحد 16 محرم 1444 ﻫ - 14 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"أهداف خاصة".. زيلينسكي يتوعد الجنود الروس في محطة زابوريجيا

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 14 - أغسطس - 2022 5:05 مساءً
فولودومير زيلينسكي

فولودومير زيلينسكي

A A A
طباعة المقال

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجنود الروس الذين يطلقون النار على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا أو يستخدمونها كقاعدة لإطلاق النار من أنهم سيصبحون “أهدافا خاصة” لقوات بلاده.

واستولت القوات الروسية على محطة زابوريجيا النووية في جنوب أوكرانيا في بدايات الحرب، لكن لا يزال الفنيون الأوكرانيون هم من يديرونها.

ووسط مخاوف من وقوع كارثة نووية بسبب تجدد القصف هناك خلال الأيام الماضية، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح. وتتبادل أوكرانيا وروسيا الاتهامات بشأن تجدد القصف.

وقال الرئيس زيلينسكي في كلمة مساء أمس “كل جندي روسي سواء يطلق النار على المحطة أو يطلق النار مستخدما المحطة كغطاء لا بد أن يفهم أنه يصبح هدفا خاصا لعملاء مخابراتنا وأجهزتنا الخاصة وجيشنا”.

وكرر زيلينسكي، الذي لم يتطرق إلى أي تفاصيل، الاتهامات الموجهة إلى روسيا بأنها تستخدم المحطة للابتزاز النووي.

وتقبع المحطة على الضفة الجنوبية لحوض كبير على نهر دنيبرو. وتعرضت القوات الأوكرانية التي تسيطر على البلدات والمدن على الضفة المقابلة لقصف مكثف من الجانب الذي تسيطر عليه روسيا.

واتهم مستشار الرئاسة الأوكراني ميخائيلو بودولياك روسيا “بقصف جزء من محطة الطاقة النووية مسؤول عن توليد الطاقة التي تزود جنوب أوكرانيا بالكهرباء”.

وكتب بودولياك على تويتر “الهدف هو فصلنا عن (المحطة) وإلقاء اللوم على الجيش الأوكراني في ذلك”.

كتب المسؤول المحلي الذي عينته روسيا في المنطقة فلاديمير روجوف على تيليجرام أن القوات الأوكرانية تقصف المحطة.

وحذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تسعى لتفقد المحطة، من كارثة نووية ما لم يتوقف القتال. ويخشى الخبراء النوويون من أن القتال قد يؤدي إلى إتلاف أحواض الوقود المستنفد بالمحطة أو المفاعلات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علما إسرائيل وبولندا
إسرائيل تعلق كافة الرحلات إلى بولندا
الكاتب سلمان رشدي
طعن سلمان رشدي يسلط الضوء على انقسام المجتمع الإيراني
عناصر من القوات المسلحة في لاتفيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
دول في أوروبا الشرقية تعزز دفاعاتها تحسباً لأي هجوم روسي

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار والليرة اللبنانية
دولار السوق السوداء يقترب من رقم قياسي جديد!!
بالصورة: لبناني طعن سلمان رشدي
بالصور: لبناني طعن سلمان رشدي
هادي مطر منفذ الهجوم على سلمان رشدي
بالصور: هذا ما وجد بحساب اللبناني هادي مطر الذي طعن سلمان رشدي!!