أهداف مدنيّة تحت القصف في زابوريجيا.. وأوكرانيا وروسيا تتبادلان الاتّهامات!

أعلن مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، أمس السبت، أنّ ثلاثة مدنيين أصيبوا في قصف روسي لقرية في منطقة زابوريجيا، في حين قال مسؤولون مدعومون من موسكو إنّ قوات كييف قصفت مدرسة هناك.

وقال يرماك على تطبيق “تيليغرام” إن القوات الروسية قصفت قرية ستبنوهيرسك في المنطقة، باستخدام قاذفات صواريخ متعددة مما أصاب مبنى إداري، وأضاف “هناك ثلاثة مصابين: امرأتان ورجل”.

كما أشار سكرتير مجلس المدينة أناتولي كورتيف، إلى أنّ روسيا قصفت أيضًا مدينة زابوريجيا مما ألحق أضرارًا بما لا يقل عن 16 مبنى هناك.

بالمقابل، قال فلاديمير روغوف وهو مسؤول عينته روسيا في أجزاء تسيطر عليها موسكو في زابوريجيا، إن القوات الأوكرانية دمرت مدرسة في قرية ستولنيف، بينما اعترضت قوات الدفاع الجوي طائرة مسيرة فوق مدينة توكماك.

يشار إلى أنّ القتال يدور في زابوريجيا منذ شهور، وهي منطقة على خط المواجهة في جنوب أوكرانيا، تحركت موسكو لضمها العام الماضي، لكنها لا تحتلها بالكامل. ولا تزال مدينة زابوريجيا عاصمة المنطقة تحت سيطرة كييف.