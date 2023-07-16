الأحد 28 ذو الحجة 1444 ﻫ - 16 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أهداف مدنيّة تحت القصف في زابوريجيا.. وأوكرانيا وروسيا تتبادلان الاتّهامات!

منذ ساعة واحدة
روسيا تقصف مبنى سكني في زابوريجيا - أرشيفية

روسيا تقصف مبنى سكني في زابوريجيا - أرشيفية

A A A
طباعة المقال

أعلن مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، أمس السبت، أنّ ثلاثة مدنيين أصيبوا في قصف روسي لقرية في منطقة زابوريجيا، في حين قال مسؤولون مدعومون من موسكو إنّ قوات كييف قصفت مدرسة هناك.

وقال يرماك على تطبيق “تيليغرام” إن القوات الروسية قصفت قرية ستبنوهيرسك في المنطقة، باستخدام قاذفات صواريخ متعددة مما أصاب مبنى إداري، وأضاف “هناك ثلاثة مصابين: امرأتان ورجل”.

كما أشار سكرتير مجلس المدينة أناتولي كورتيف، إلى أنّ روسيا قصفت أيضًا مدينة زابوريجيا مما ألحق أضرارًا بما لا يقل عن 16 مبنى هناك.

بالمقابل، قال فلاديمير روغوف وهو مسؤول عينته روسيا في أجزاء تسيطر عليها موسكو في زابوريجيا، إن القوات الأوكرانية دمرت مدرسة في قرية ستولنيف، بينما اعترضت قوات الدفاع الجوي طائرة مسيرة فوق مدينة توكماك.

يشار إلى أنّ القتال يدور في زابوريجيا منذ شهور، وهي منطقة على خط المواجهة في جنوب أوكرانيا، تحركت موسكو لضمها العام الماضي، لكنها لا تحتلها بالكامل. ولا تزال مدينة زابوريجيا عاصمة المنطقة تحت سيطرة كييف.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

بريطانيا
بعد "بريكست".. بريطانيا تنضمّ إلى اتفاقية تجاريّة عبر المحيط الهادي
عناصر من مرتزقة فاغنر
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أوكرانيا وبولندا تؤكدان: "فاغنر" في روسيا البيضاء
انهيارات أرضية وفيضانات في كوريا الجنوبية
على وقع ارتفاع عدد الضحايا.. كوريا الجنوبيّة تستعدّ للمزيد من الفيضانات

الأكثر قراءة

شاحن هاتف - تعبيرية
عادة خطيرة.. "شاحن هاتف" يُنهي حياة أسرة بأكملها
الدولار والليرة اللبنانية
دولار السوق السوداء ينخفض بعد ملامسته المائة ألف.. ما الذي حصل؟
عبدو شاهين
صدمة.. عبدو شاهين يتلقى اتصالات تعزيه بوفاة "سارة"!