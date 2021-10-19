أوامر باعتقال 158 شخصا بينهم 33 جنديا في إطار استهداف شبكة غولن في تركيا

أفادت وكالة ” الأناضول” بأن الادعاء التركي أمر باعتقال 158 مشتبها بهم، بينهم 33 جنديا في الخدمة، في إطار عملية تستهدف من يشتبه بصلتهم برجل الدين التركي المعارض، فتح الله غولن.

وأشارت “الأناضول” إلى أنه “تم إلقاء القبض على 97 شخصا حتى الآن”، ومن بين المطلوب القبض عليهم 110 من طلاب الكليات العسكرية الذين فصلوا في أعقاب محاولة الانقلاب، بالإضافة إلى 48 من أفراد الجيش الحاليين والسابقين.

وكانت السلطات التركية قد بدأت حملة قبل خمس سنوات ضد شبكة غولن، المقيم في الولايات المتحدة، والذي ينفي أي صلة له بالانقلاب الفاشل عام 2016، الذي أودى بحياة أكثر من 250 شخصا، بحسب “رويترز”.