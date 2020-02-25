أوامر ملكية.. السعودية تستحدث وزارات محل الهيئات

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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أوامر ملكية، مساء اليوم الثلاثاء، من بينها استحداث وزارات جديدة محل الهيئات القائمة.

وقضت الأوامر الملكية بتحويل الهيئة العامة للاستثمار إلى وزارة باسم وزارة الاستثمار، وتحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة باسم وزارة السياحة.

وتم تحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة باسم وزارة الرياضة.

واستحدثت الأوامر الملكية وزارة جديدة باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأدمجت فيها وزارتي الخدمة المدنية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.