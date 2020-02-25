المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
أخبار العالم

أوامر ملكية.. السعودية تستحدث وزارات محل الهيئات

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أوامر ملكية، مساء اليوم الثلاثاء، من بينها استحداث وزارات جديدة محل الهيئات القائمة.

وقضت الأوامر الملكية بتحويل الهيئة العامة للاستثمار إلى وزارة باسم وزارة الاستثمار، وتحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة باسم وزارة السياحة.

المزيد من الأخبار

مقتل مدنيين بينهم 8 أطفال بقصف على إدلب في سوريا

العراق.. قتيلان و15 جريحا بمواجهات بين قوات الأمن ومحتجين

وتم تحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة باسم وزارة الرياضة.

واستحدثت الأوامر الملكية وزارة جديدة باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأدمجت فيها وزارتي الخدمة المدنية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

بسبب “كورونا “.. 8 محافظات عراقية توقف الدوام

أخبار العالم

الأمم المتحدة تؤكد انطلاق المحادثات حول ليبيا في موعدها

أخبار العالم

قلق أميركي من “إخفاء” إيران تفاصيل حيوية عن انتشار كورونا

أخبار العالم

تعرف على أبرز المحطات الكبرى في حياة حسني مبارك

أخبار العالم

البحرين.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 23

أخبار العالم

إثيوبيا: مفاوضات سد النهضة قطعت شوطا كبيرا