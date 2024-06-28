أوباما: مستمر في دعم بايدن والأداء السيء في المناظرات وارد

أقرّ الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، اليوم الجمعة، بأن “أداء الرئيس الديمقراطي جو بايدن كان سيئاً في مناظرة أمام منافسه الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب أمس الخميس”، إلا أنه أكد أنه مستمر في دعم بايدن.

وقال أوباما على منصة “إكس”: “الأداء السيء في المناظرات وارد. ثقوا بي، فأنا أعرف”.

وكتب أوباما: “لكن هذه الانتخابات لا تزال اختيارا بين شخص قاتل من أجل عامة الشعب طيلة حياته وبين آخر لا يبالي إلا بنفسه”، مضيفا “الليلة الماضية لم تغيّر ذلك”.

من جانبه، أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الجمعة، أمام تجمع من أنصاره في ولاية كارولينا الشمالية، بعد أول مناظرة، أمس الخميس، أمام منافسه دونالد ترامب، أنه “عندما تسقط يمكنك النهوض مرة أخرى”، وشدد على عزمه “الفوز بهذه الانتخابات”.

واعترف الرئيس الأميركي بتعثره أمام ترامب، موضحاً أن “أداءه بالمناظرات لم يعد كما كان في السابق، لكنه سيفوز بالأصوات”، مشددا على معرفته بواجبات وظيفته كرئيس.

وقال بايدن بالنص: “لم أعد أسير بسهولة كما كنت أفعل سابقا، لم أعد أتكلم بطلاقة كما كنت أفعل سابقا، لم أعد أناظر بالجودة السابقة نفسها، لكنني أعلم كيفية قول الحقيقة”.

وأضاف: “أعلم الصواب من الخطأ. أعلم كيفية القيام بهذه المهمة. أعلم كيفية إنجاز الأمور. أعلم، كما يعلم ملايين الأميركيين، أنك حين تسقط، فإنك تنهض مجددا”.

واتهم بايدن ترامب “برفض الإجابة 3 مرات عن قبوله لنتائج الانتخابات المقبلة”.

وأوضح أن “ترامب كذب بشأن دعمه لقدامى المحاربين”، في تركيز واضح على تعمد ترامب الكذب والمراوغة خلال مناظرة الخميس.

وبعد موجة الانتقادات والدعوات الديمقراطية لتنحي بايدن وإنهاء ترشحه للرئاسة، قال مسؤول في الحملة: “إن الرئيس بايدن لن ينسحب” من سباق انتخابات 2024، بعد الأداء الهش في المناظرة في وقت متأخر من يوم الخميس، مما أثار الحديث بين بعض الديمقراطيين حول ما إذا كان ينبغي استبداله.

وقال المتحدث باسم حملة بايدن، سيث شوستر، في رسالة نصية: “بالطبع لن ينسحب”.