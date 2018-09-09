أوباما يحذر من “سياسة الخوف”

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شجب الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، السبت، ما وصفه بـ”سياسة الخوف” التي تقسم البلاد، داعيًا الناخبين إلى التعبئة وإعادة السيطرة للديموقراطيين في الكونغرس.

وأشار أوباما أمام حشد كبير في مدينة آناهايم بمقاطعة أورانج المعقل التقليدي للجمهوريين في ولاية كاليفورنيا، إلى أن الأمة تعيش لحظة صعبة.

وفي وقت سابق الجمعة، ندد باراك أوباما بسلوك الجمهوريين امعتبرًا أن ليس لديهم شجاعة للدفاع عن المؤسسات التي تجعل الديمقراطية تعمل.

ومنذ مغادرته البيت الأبيض في العشرين من كانون الثاني 2017 التزم أوباما الصمت نسبيًا، لكن يبدو أنه قرر مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية الدخول بقوة في المعمعة السياسية دعمًا للمرشحين الديمقراطيين.

وتجري الانتخابات المقبلة في السادس من تشرين الثاني المقبل لتجديد كامل أعضاء مجلس النواب الـ435 وثلث أعضاء مجلس الشيوخ والحكام في 36 ولاية.

وتتوقع استطلاعات الرأي تمكن الديمقراطيين من انتزاع الأكثرية في مجلس النواب.

المصدر سكاي نيوز