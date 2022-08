أوباما يعلق على مقتل أيمن الظواهري

علق الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، الاثنين، مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أمريكية.

وأشاد أوباما بنجاح عملية استهداف الظواهري، بغارة جوية أميركية في العاصمة الأفغانية كابل، وامتدح “قيادة الرئيس بايدن” وأعضاء مجتمع الاستخبارات الأميركي.

وقال أوباما في تغريدة إن “أخبار الليلة هي أيضا دليل على أنه من الممكن استئصال الإرهاب دون الدخول في حرب في أفغانستان”، وأعرب عن أمله بأن “توفر قدرا صغيرا من السلام لعائلات 11 سبتمبر ولكل شخص آخر عانى على يد القاعدة”.

وأكد “إنه تكريم لقيادة الرئيس بايدن، وأعضاء مجتمع الاستخبارات الذين عملوا لعقود من الزمن لأجل هذه اللحظة، ومحترفي مكافحة الإرهاب الذين تمكنوا من إخراج الظواهري من دون أي إصابة مدنية”.

وقال أوباما، الذي قتل في عهده الزعيم السابق للتنظيم، أسامة بن لادن، “بعد أكثر من عشرين عاما على أحداث الحادي عشر من سبتمبر، تم أخيرا تقديم أحد العقول المدبرة لهذا الهجوم الإرهابي وخليفة أسامة بن لادن كزعيم للقاعدة – أيمن الظواهري – إلى العدالة”.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، أعلن، الاثنين، رسميا مقتل زعيم القاعدة، أيمن الظواهري، بغارة أميركية نفذت في أفغانستان، وقال إنها “خططت بعناية لتجنب سقوط مدنيين”.

وقال بايدن إن الظواهري قتل بغارة من طائرة مسيرة “من دون وجود قوات أميركية على الأرض”، مضيفا أن العملية “تم الإعداد لها وتنفيذها بدقة عالية”.

More than 20 years after 9/11, one of the masterminds of that terrorist attack and Osama bin Laden’s successor as the leader of al-Qaeda – Ayman al-Zawahiri – has finally been brought to justice.

— Barack Obama (@BarackObama) August 2, 2022