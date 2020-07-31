أوباما ينتقد ترامب ويطالب الأمريكيين بالمشاركة في الانتخابات

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انتقد باراك أوباما الرئيس الأمريكي السابق، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإرسال عناصر من الشرطة الفيدرالية ضد “محتجين سلميين”.

وناشد أوباما الأمريكيين، خلال تشييع جثمان جون لويس أحد أهم الشخصيات في حركة الدفاع عن حقوق الإنسان في أتلانتا، بضرورة المشاركة في انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال الرئيس الأمريكي السابق إنه رغم التقدم المحرز منذ ستينيات القرن الماضي في مجال حقوق الأقليات، “لا يزال بإمكاننا رؤية حكومتنا الفيدرالية ترسل عملاء لاستخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات ضد المتظاهرين السلميين”.

وأرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى بورتلاند في شمال غربي الولايات المتحدة، 100 عنصر من الشرطة الفيدرالية يرتدون بزات قوات شبه عسكرية لتوقيف مثيري الشغب خلال مظاهرات مناهضة للعنصرية.

وتأتي تصريحات أوباما بعد ساعات من تغريدة ترامب الذي طرح خلالها فكرة تأجيل الانتخابات الرئاسية وإن كان قرار التأجيل لا يعود له.

انتقادات أوباما تأتي قبل نحو شهرين على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، التي يسعى فيها الديمقراطيون إلى استعادة الأغلبية التي فقدوها أمام الجمهوريين في الانتخابات الأخيرة.

وسبق أن أعلن أوباما أنه يستعد لدعم الحزب الديمقراطي في تلك الانتخابات.