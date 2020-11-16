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أوبراين: ترامب قام بأعمال غير مسبوقة ضد حزب الله

16 - نوفمبر - 2020
روبرت أوبراين

أوبراين

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أشار مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين أن الرئيس الاميركي دونالد ترامب عمل على حماية الشعب الأميركي خلال السنوات الأربع الماضية، وقال إن “الرئيس ترامب يؤمن بالسلام من خلال القوة”.

ورأى أوبراين أن تنظيم القاعدة أصبح أكثر ضعفا في عهد الرئيس ترامب، وأضاف: “احتوينا تهديدات النظام الإيراني، وصنفنا الحرس الثوري كمنظمة إرهابية أجنبية”.

ولفت إلى أن “ترامب قام بأعمال غير مسبوقة ضد حزب الله الذي قام بتجميع أسلحة وصواريخ تهدد إسرائيل ونفذ هجمات في أوروبا وأسيا”، واعتبر أن “حزب الله يفتقر الآن إلى مئات الملايين من الدولارات التي كان يتلقاها من إيران”.

وقال أوبراين: “نستخدم كل أداة لإعادة الرهائن الأميركيين ونفعل كل شيء لإعادة المواطن أوستن تايس المحتجز في سوريا”.

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