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أوبك: ارتفاع أسعار النفط يرجع بالأساس للتوتر الجيوسياسي

21 - أبريل - 2022
منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)

منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)

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أبلغت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي اليوم الخميس بأن الارتفاع في أسعار النفط يرجع إلى حد بعيد إلى الأزمة الأوكرانية، في أحدث إشارة إلى أن المنظمة لن تتخذ إجراءات أخرى لزيادة المعروض.

وقالت أوبك في بيان إلى اللجنة اطلعت عليه رويترز إن سعر خام برنت القياسي العالمي بلغ في المتوسط 98 دولارا للبرميل في الربع الأول، بارتفاع 18 دولارا تقريبا عن الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021.

يشار إلى أن أسعار النفط العالمية، تشهد تقلبلاً واضحاً، فقد ورفعتها توقعات نقص الانتاج بعدفرض عقوبات على روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم وأحد الموردين الرئيسيين لأوروبا.

لكن توقعات تراجع النمو العالمي واستمرار إجراءات الإغلاق بسبب كوفيد-19 في الصين أضرت بالطلب في أكبر مستورد للنفط في العالم.

وعلى جانب العرض، جاء إنتاج مجموعة أوبك+ أقل بواقع 1.45 مليونبرميل يوميا من المستوى المستهدف في مارس، وأنتجت روسيا بما يقل 300 ألف برميل يوميا عن المستهدف.

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