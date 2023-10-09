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أوبك: التحرك بشأن المناخ يجب ألا يأتي على حساب أمن الطاقة

منذ 21 دقيقة
هيثم الغيص

هيثم الغيص

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أعلن هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الاثنين خلال إطلاق تقرير (آفاق النفط العالمية) في العاصمة السعودية الرياض أن التحرك بشأن المناخ يجب ألا يأتي على حساب أمن الطاقة العالمي.

وتابع الغيص “هناك للأسف من يواصلون الترويج لفرضية بالغة الخطورة عن استبعاد النفط مع الحديث عن انخفاض الطلب على النفط بنحو 25 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030”.

وفيما يتعلق بدعوات وقف الاستثمارات في المشاريع النفطية الجديدة، قال “نعتقد أن هذا لن يؤدي إلا إلى زيادة التقلبات التي ستعيق التنمية الاقتصادية وتفاقم فقر الطاقة”.

    المصدر :
  • رويترز

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