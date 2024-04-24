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أوبك: المنظمة تتطلع لشراكة مع ناميبيا

منذ 17 دقيقة
أوبك

أوبك

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قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص اليوم الأربعاء 24 نيسان/أبريل الجاري، إن المنظمة تتطلع لشراكة محتملة مع ناميبيا ومستعدة لدعمها في رحلتها النفطية. بحسب وكالة رويترز.

ويتطلع تحالف أوبك+، الذي يضم أعضاء المنظمة وعدة حلفاء، إلى عضوية ناميبيا بعد أن فقد أنجولا وأعضاء آخرين في السنوات القليلة الماضية، وذلك في وقت تعمل فيه ناميبيا على ما قد يصبح رابع أكبر حجم إنتاج في القارة بحلول العقد المقبل.

وقال الغيص في رسالة مسجلة في مؤتمر دولي للطاقة في ناميبيا “النفط والطاقة في ناميبيا سيكونان ضروريين لتلبية الطلب المستقبلي… نشجع المستثمرين المحتملين على دراسة ناميبيا والفرص الوفيرة بها”.

    المصدر :
  • رويترز

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