أوبك+ تبقي على توقعاتها لنمو الطلب بدون تغيير

قال مصدران في أوبك+ إن اللجنة الفنية المشتركة للتحالف الذي يضم كبار منتجي النفط اختتم اجتماعه اليوم الأربعاء وأبقى على توقعاته لنمو الطلب بدون تغيير.

وفي وقت سابق اليوم، قال أربعة مندوبين من أوبك+ لرويترز إن من المنتظر أن يتفق وزراء المجموعة في اجتماعهم غدا الخميس على زيادة المستويات المستهدفة لإنتاج النفط بمقدار 432 ألف برميل يوميا لشهر يونيو حزيران.

وبموجب اتفاق تم التوصل إليه في يوليو تموز العام الماضي، من المقرر أن يزيد التحالف مستهدفات الإنتاج بواقع 432 ألف برميل يوميا كل شهر حتى نهاية سبتمبر أيلول، لإنهاء تخفيضات الإنتاج المتبقية.

في أواخر مارس آذار، وافق التحالف على المضي قدما في زيادة الإنتاج المزمعة لشهر مايو أيار.

يأتي اجتماع أوبك+ هذا الأسبوع على خلفية إعلان رئيسي من الاتحاد الأوروبي الذي اقترح اليوم الأربعاء فرض حظر تدريجي على النفط الروسي في أشد إجراءاته صرامة حتى الآن لمعاقبة موسكو على حربها في أوكرانيا.

وقال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو، في كلمة اطلعت عليها رويترز إلى اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+ الذي ينعقد اليوم، إنه لا يمكن لمنتجين آخرين تعويض الإمدادات الروسية.

وأضاف قائلا “ما هو واضح أن صادرات روسيا من النفط والصادرات السائلة الأخرى التي تزيد عن سبعة ملايين برميل يوميا لا يمكن تعويضها من أماكن أخرى. الطاقة الإنتاجية الفائضة غير موجودة.”

لكنه قال “ومع ذلك، من الواضح أن خسارتها المحتملة، سواء من خلال العقوبات أو الإجراءات الاختيارية، تؤثر على أسواق الطاقة.”

وقفزت أسعار النفط بأكثر من أربعة في المئة بفعل الإعلان الذي صدر من الاتحاد الأوروبي، مع ارتفاع خام برنت إلى ما يقرب من 110 دولارات للبرميل.