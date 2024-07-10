أوبك تبقي على توقعات نمو الطلب على النفط

أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأربعاء على توقعاتها لنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط في عام 2024 وعام 2025 قائلة إن مرونة النمو الاقتصادي والسفر الجوي القوي سيدعمان استخدام الوقود في أشهر الصيف.

وقالت في تقرير شهري على موقعها الإلكتروني إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.25 مليون برميل يوميا في عام 2024 و1.85 مليون برميل في عام 2025، دون تغيير عن توقعاتها في الشهر الماضي.

وأضاف التقرير “من المنتظر أن تؤدي حركة الانتقالات القوية والسفر الجوي المتوقع في نصف الكرة الشمالي خلال موسم القيادة/العطلات الصيفية إلى تعزيز الطلب على وقود وسائل النقل ودفع النمو في الولايات المتحدة”.

ويزيد التفاوت في التوقعات المتعلقة بقوة نمو الطلب في عام 2024، ويرجع ذلك جزئيا إلى الاختلافات حول وتيرة تحول العالم إلى الوقود النظيف. وقالت شركة بي.بي في وقت سابق الأربعاء إن الطلب على النفط سيبلغ ذروته العام المقبل.

ويطبق تحالف أوبك+، الذي يجمع أوبك وحلفاء بينهم روسيا، سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر عام 2022 لدعم السوق. واتفق التحالف في الثاني من يونيو\حزيران على تمديد تخفيضاتها الأخيرة التي تبلغ 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر\أيلول وإلغائها تدريجيا اعتبارا من أكتوبر\تشرين الأول.

ورفعت أوبك أيضا توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام إلى 2.9 بالمئة من 2.8 بالمئة، وقالت إن هناك احتمالا بزيادة هذه النسبة مشيرة إلى الزخم الذي وقع هذا العام خارج الدول المتقدمة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقالت أوبك “زخم النمو الاقتصادي في الاقتصادات الكبرى ظل مرنا في النصف الأول. هذا الاتجاه يدعم مسار النمو الإيجابي الشامل في الأمد القريب”.