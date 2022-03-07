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أوبك+ تتبرّأ من مسؤولية ارتفاع أسعار النفط

منذ 6 ساعات
شعار منظمة أوبك

شعار منظمة أوبك

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تواصل أسعار النفط ارتفاعها مسجّلةً مستويات قياسية فيما تصعّد القوات الروسية عملياتها العسكرية في أوكرانيا، وسط اشتداد حدّة المعارك.

وفي السياق،أفاد مصدران في أوبك+ اليوم الاثنين بأن سياسات التحالف لا علاقة لها بارتفاع أسعار النفط، وهونا من شأن أي احتمال بزيادة إمدادات المجموعة التي تضم روسيا والسعودية.

وفيما لفت أحد المصدرين الى ان “المشكلة هي أن ظروف السوق الحالية لا علاقة لها بسياسة أوبك. لا علاقة لها بنقص المعروض (الإنتاج)”. قال: “كلنا نعلم أسباب السعر الحالي. لا علاقة لأوبك أو أوبك+ بالأسباب التي تدفع الأسعار إلى المستويات الحالية”.

وكانت أسعار النفط قد قفزت في آسيا عند الافتتاح بنحو 18%، قبل أن تعود وتقلص هذه المكاسب بعد التقارير التي أفادت بأن الولايات المتحدة تناقش فرض حظر على واردات الخام الروسية، تسببت في موجات صدمات في السوق المترنحة بالفعل.

قلص برنت حوالي نصف تلك المكاسب بسرعة ليتداول بالقرب من 130 دولارًا للبرميل، عند أعلى مستوى في 13 عاما، وهو مستوى لا يزال يفاقم المخاوف من حدوث صدمة تضخمية كبيرة للاقتصاد العالمي. وتدرس إدارة بايدن ما إذا كانت ستحظر واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة دون مشاركة الحلفاء في أوروبا، على الأقل في البداية، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، إن إدارة بايدن وحلفاءها يناقشون فرض حظر على النفط الروسي، مع تصاعد الضغوط للرد بقوة أكبر على غزو أوكرانيا من خلال الضغط على الصادرات من صناعة الطاقة الروسية الرئيسية.

وقاومت الولايات المتحدة حتى الآن ضغوط فرض القيود على واردات الخام الروسي بسبب مخاوف بشأن تأثير ارتفاع الأسعار على المستهلكين.

وارتفعت أسعار النفط مع احتمال تسبب الحظر الروسي في تأجيج مخاوف نقص المعروض.

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