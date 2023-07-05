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أوبك+ تتشاور مع أربع دول للانضمام لعضويتها

منذ 39 دقيقة
شعار أوبك

شعار أوبك

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قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” هيثم الغيص، الأربعاء، إن المنظمة تجري مناقشات مع أربع دول، هي أذربيجان وماليزيا وبروناي والمكسيك، للانضمام لعضويتها.

وأضاف الغيص لوكالة أنباء الإمارات (وام) “المشاورات مع الدول الجديدة من خارج المنظمة يسهم في تعزيز تماسك وتقوية أوبك”.

وكانت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء قد نقلت عن هيثم الغيص أمين عام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قوله، الأربعاء، إن المنظمة دعت أذربيجان للانضمام إلى عضويتها، وهو ما استبعدته الجمهورية السوفيتية السابقة حاليا.

فقد نقلت إنترفاكس عن وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شهبازوف قوله اليوم إن بلاده لا تفكر حاليا في الانضمام لعضوية أوبك.

وقال شهبازوف “تثار مثل هذه الأمور أحيانا لكننا لا نفكر فيها بالوقت الراهن”.

    المصدر :
  • رويترز

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