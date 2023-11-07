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أوبك+ تتوقع نموا صحيا للاقتصاد العالمي رغم التضخم

منذ 9 دقائق
أوبك

أوبك - تعبيرية

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تتوقع منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاؤها في “أوبك+”، أن ينمو الاقتصاد العالمي بشكل صحي رغم تحديات التضخم.

وقال الأمين العام للمنظمة، هيثم الغيص، في مؤتمر أرجوس الأوروبي للنفط الخام، الثلاثاء، إن أداء اقتصاد الولايات المتحدة جيد جدا رغم أن اقتصاد أوروبا يعاني، وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى أن يتراوح النمو السنوي للاقتصاد الصيني بين 4.5 إلى 5 بالمئة.

ورغم تصريحاته بأن ذلك كان أبطأ من المتوقع، قال “ما زلنا نرى أن الاقتصاد العالمي ينمو بشكل صحي رغم كل التحديات والضغوط”.

وسلط الغيص الضوء على فرص النمو في قطاع الطيران، قائلا “لا يزال هناك مجال للتحسن في قطاع الطيران، وبالتالي نحن متفائلون جدا بشأن الطلب”.

وأضاف أن أوبك+ تتخذ نهجا استباقيا ووقائيا لتحقيق الاستقرار في سوق الخام.

    المصدر :
  • رويترز

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