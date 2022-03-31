"أوبك+" تقرر رفع إنتاج النفط في مايو

أعلن تحالف أوبك+ المضي قدمًا في خطة الانتاج المعلنة في وقت سابق، وقد تم الاتفاق على التمسك بسياسة الإنتاج الحالية وقررت عقد اجتماعها المقبل في 5 مايو.

وقالت مصادر بالاجتماع أن اللجنة الوزارية التي تعقد اجتماعًا قبل الاجتماع الرئيس للمجموعة قد اتفقت على منح توصية بزيادة الانتاج 432 ألف برميل يوميًا في مايو وفقا للاتفاق السابق.

ووفقا لوسائل إعلام دولية فقد قالت مصادر في أوبك+ قبيل اجتماع المجموعة اليوم إن أوبك+ ستتمسك على الأرجح بخطتها الحالية لزيادة إنتاج النفط، بينما أكدت مصادر بالمجموعة أن الأزمة الأوكرانية ستقود إلى انخفاض استثمارات القطاع.

وقالت مصادر داخل أوبك + أن تحرير الولايات المتحدة لأكبر كمية من مخزونها النفطي فشل في تهدئة سوق النفط المتقلب، وتوقعات المصادر تراجع الطلب على النفط تزامنا مع تراجع الاستثمارات الحالية في القطاع في ظل التطورات التي يشهدها العالم.

وكانت أوبك بلس قد رفعت إنتاجها من النفط بمقدار 400 ألف برميل يومياً كل شهر منذ أغسطس 2021، بينما حثت الدول المستهلكة للنفط بقيادة الولايات المتحدة منتجي الخام على رفع وتيرة زيادة الإمدادات.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي “جو بايدن يدرس تحرير كمية قياسية من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية، قد تصل إلى 180 مليون برميل.

وقال مصادر مطلعة على الأمر وفقا لوسائل إعلام غربية أن إدارة الرئيس الأمريكي بايدن تدرس الإفراج عن حوالي مليون برميل من النفط يوميًا على مدار عدة أشهر.