الثلاثاء 5 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 29 نوفمبر 2022 |
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أوبك+ ستدرس تمديد السياسة أو خفض الإنتاج في اجتماع الأحد

منذ ساعة واحدة
شعار منظمة أوبك

شعار منظمة أوبك (رويترز)

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رجحت خمسة مصادر في أوبك+ إبقاء المجموعة على سياسة إنتاج النفط دون تغيير في اجتماع يوم الأحد المقبل، غير أن مصدرين قالا إنهما برجحان أيضا النظر في خفض إضافي للإنتاج لدعم الأسعار التي تراجعت بسبب مخاوف من تباطؤ اقتصادي.

وقالت خمسة مصادر في أوبك+ لرويترز إن اجتماع يوم الأحد من المرجح أن يمدد السياسة الحالية.

وقال مصدران آخران إن المجموعة قد تناقش خفضا آخر للإنتاج، لكن أيا منهما لا يتوقع خفضا كبيرا.

وأضافت المصادر أن الاجتماع قد يتم إجراؤه عن بعد بشكل جزئي أو كلي بعد أن كان من المزمع إجراؤه بشكل تقليدي.

    المصدر :
  • رويترز

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