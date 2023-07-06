أوبك متفائلة إزاء آفاق الطلب على النفط في 2024

أعلنت مصادر قريبة من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لـ”رويترز” أنه من المرجح أن تُبقي المنظمة على تفاؤلها إزاء نمو الطلب على النفط للعام المقبل في توقعاتها التي تنشرها هذا الشهر، إذ ترى أنه سيتباطأ مقارنة بالعام الحالي لكنه يظل أعلى من المتوسط.

ومن المرجح أن تكون توقعات أوبك لنمو الطلب على الخام في 2024 أقل من تلك الخاصة بالعام الحالي والبالغة 2.35 مليون برميل يوميا، أو 2.4 بالمئة من مجمل الإنتاج، وهو معدل مرتفع على نحو غير مألوف مع خروج العالم من جائحة فيروس كورونا.

وحتى لو تراجع عن هذا الرقم، فسيظل أعلى بكثير من المتوسطالسنوي للعقد الماضي باستثناء سنوات الجائحة وسيفوق توقعات وكالة الطاقة الدولية التي ترى تباطؤا كبيرا في نمو الطلب العام المقبل إلى 860 ألف برميل يوميا.

ونشب خلاف بين أوبك ووكالة الطاقة الدولية مرارا في السنوات القليلة الماضية، إذ توجه المنظمة انتقادات للوكالة التي تقدم المشورة للدول الصناعية، لما تعتبره توقعات غير مسؤولة وما يتبعها من مراجعات للبيانات.

ونمو الطلب على النفط هو مؤشر على قوة سوق النفط المحتملة ويشكل أحد العوامل المؤثرة في قرارات سياسة الإنتاج التي تتخذها أوبك وحلفاؤها، الذين يشكلون معا تكتل أوبك+. ومددت المجموعة في يونيو حزيران القيود على الإمدادات حتى 2024 لدعم السوق في ظل تراجع الأسعار بفعل مخاوف الطلب.

وبالنسبة لعام 2024، قالت ثلاثة مصادر من أوبك إن نمو الطلب سيتباطأ على الأرجح، لكنه لن يكون بالحدة التي تتوقعها وكالة الطاقة الدولية ومن المرجح أن يتجاوز المليون برميل يوميا وأن يكون دون المليونين. وأفاد مصدر رابع قريب من أوبك بأن الطلب سيرتفع على الأرجح بما لا يقل عن 1.5 مليون برميل يوميا.

وقال مصدر في المنظمة “من المتوقع أن تكون الزيادة في الطلب على النفط في 2024 أقل بكثير من 2023” مضيفا أنها قد تتراوح بين 1.5 و1.7 مليون برميل يوميا.

ومن المتوقع أن تنشر أوبك أول توقعاتها للطلب لعام 2024 في تقريرها الشهري في 13 يوليو تموز. ولم ترد المنظمة بعد على طلب للتعليق أُرسل بالبريد الإلكتروني اليوم الخميس.

وقال مصدر آخر عن رؤية أوبك للطلب في 2024 “ستكون أكثر تفاؤلا من وكالة الطاقة الدولية”.

وأعرب مسؤولون كبار من دول أوبك في مؤتمر هذا الأسبوع، مثل أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية المنتجة للنفط، عن تفاؤلهم بشأن توقعات الطلب على الخام على الرغم من العوامل الاقتصادية المعاكسة التي تؤثر على الأسعار.

وقال “آسيا تنمو. نما الطلب في الصين وحدها بين عامي 2019 و2023 بمقدار ثلاثة ملايين برميل يوميا والهند مليون برميل يوميا، لذا هناك زيادة في الطلب”.