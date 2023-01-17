أوبك+: من السابق لأوانه معرفة مدى تأثير العقوبات على النفط الروسي

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص، الثلاثاء، من دافوس إنه من المتوقع أن ترفع الصين الطلب على النفط بمقدار نصف مليون برميل يوميا بعد تخفيفها القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف الغيص في تصريحات لقناة سكاي نيوز عربية أن طلب الهند والصين على النفط قد يعوض الانكماش المتوقع من الدول المتقدمة.

وفي سياق منفصل، قال الغيص إن من السابق لأوانه معرفة مدى تأثير العقوبات على إمدادات النفط الروسية.

وتباينت أسعار النفط، الثلاثاء، بعد أن سجلت الصين أضعف نمو اقتصادي سنوي لها منذ ما يقرب من نصف قرن، فيما عزز التحول في سياستها الصارمة لمكافحة كوفيد-19 في أواخر عام 2022 الآمال في تعافي الطلب على الوقود في أكبر مستورد للخام في العالم هذا العام.