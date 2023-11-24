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أوبك+ يقترب من التوصل إلى تسوية مع دول أفريقية بشأن الإنتاج

منذ 6 دقائق
شعار أوبك

شعار أوبك

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أفادت ثلاثة مصادر في أوبك+ لرويترز أن التحالف اقترب من التوصل إلى تسوية مع دول أفريقية منتجة للنفط بشأن مستويات الإنتاج في 2024، وذلك بعدما أجبرت الخلافات بشأن مستهدفات إنتاجها التحالف على تأجيل اجتماع هام.

قال مسؤولون لرويترز أمس الخميس إن أنجولا ونيجيريا، وهما عضوان في منظمة الدول المنتجة للبترول (أوبك)، تهدفان إلى زيادة حصتيهما من إنتاج النفط.

وأدى تأجيل اجتماع أوبك+، التي تضم أوبك وحلفاء آخرين بينهم روسيا، من 26 إلى 30 نوفمبر تشرين الثاني لانخفاض أسعار النفط بشكل حاد. لكنها ارتفعت وتجاوز خام برنت 81 دولارا للبرميل اليوم الجمعة.

وقالت أوبك أمس إن الاجتماع سيعقد عن بعد.

وأضافت أحد المصادر شريطة عدم نشر اسمه إنه “واثق بنسبة 99 بالمئة” في أن أوبك+ ربما يتوصل إلى اتفاق في 30 نوفمبر تشرين الثاني.

وقال المصدران الآخران إن الاتفاق قريب. وصرح مصدر رابع بأن المناقشات مستمرة.

وقال مندوب نيجيريا لدى أوبك جابرييل تانيمو أدودا لرويترز أمس إنه لا علم لديه بأي خلافات مع الأعضاء الآخرين في أوبك+ بشأن أهداف بلاده للإنتاج.

نيجيريا وأنجولا من بين عدة دول أخرى تم تغيير مستهدفات إنتاجها في اجتماع أوبك+ الأخير في يونيو حزيران بعد إخفاقها على مدى سنوات في تحقيق الأهداف السابقة.

وقال العديد من المحللين إنهم يتوقعون أن تمدد أوبك+ خفض إمدادات النفط أو زيادتها في العام المقبل من أجل دعم الأسعار.

وتنتظر السوق أيضا معرفة ما إذا كانت السعودية ستمدد خفض الإنتاج الطوعي الإضافي مليون برميل يوميا، والذي من المقرر أن ينتهي في نهاية ديسمبر كانون الأول.

    المصدر :
  • رويترز

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