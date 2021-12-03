أوروبا تتخطى 75 مليون إصابة بكورونا وسط انتشار "أوميكرون"

أظهر إحصاء أعدته “رويترز” أن أوروبا تخطت حتى يوم الجمعة عتبة الـ75 مليون إصابة بكورونا منذ بدء الجائحة، فيما بدأ متحور “أوميكرون” انتشاره في القارة العجوز.

وسجلت أكثر من 15 دولة في أوروبا إصابات مؤكدة بسلالة “أوميكرون” الإفريقية الجديدة التي هزت الأسواق المالية.

وقالت وكالة الصحة العامة في الاتحاد الأوروبي يوم أمس إنه قد يكون “أوميكرون” سبّب نصف الإصابات في أوروبا في غضون الشهور الماضية.

وحتى قبل اكتشاف “أوميكرون” كانت أوروبا بؤرة للجائحة في العالم، بتسجيلها 66 إصابة بين كل 100 إصابة على مستوى العالم، وفقا لإحصاء أجرته “رويترز”.

وحتى الآن سجلت بريطانيا أكبر إجمالي من الإصابات بكورونا في المنطقة تليها روسيا وفرنسا وألمانيا.

وتظهر البيانات التي جمعتها الوكالة أن وتيرة الجائحة تسارعت في النصف الثاني من العام الجاري 2021.

وسجلت أوروبا أعلى متوسط إصابات يومية بواقع 359 ألف حالة جديدة في النصف الثاني من العام، مقارنة بنحو 241 ألف إصابة في أحد أيام النصف الأول من العام.