أوروبا تتلقى رداً من إيران في إطار المحادثات النووية

قال متحدث إن جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تلقى ردا من إيران في إطار المفاوضات الجارية بشأن إحياء الاتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية ووزعه على جميع الأطراف الأخرى المشاركة في المحادثات.

وقال بيتر ستانو المتحدث باسم بوريل اليوم الجمعة “الجميع يدرسون الرد في الوقت الحالي”.

وأضاف “سنبحث، مثلما نفعل دائما، كيفية المضي قدما مع جميع المشاركين والولايات المتحدة” مشيرا إلى الدول الأخرى الموقعة على اتفاق عام 2015 وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة.

وفي عام 2018 انسحب الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت دونالد ترامب من الاتفاق وعاود فرض العقوبات الأمريكية القاسية على إيران مما دفع طهران إلى انتهاك الالتزامات التي قطعتها على نفسها بموجب الاتفاق وذلك بأن أعادت بناء مخزونات من اليورانيوم المخصب واستخدمت أجهزة طرد مركزي متقدمة للإسراع بالإنتاج.

وينسق بوريل المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق. وبدا في مارس آذار أن إحياء الاتفاق النووي قريب المنال.

لكن المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن انهارت بسبب قضايا عديدة من بينها إصرار إيران على أن تغلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقات تجريها فيما يتعلق بآثار يورانيوم عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة بإيران.