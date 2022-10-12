أوروبا في مأزق.. موجة كورونا من جديد!

قالت منظمة الصحة العالمية والمركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (الأربعاء 12-10-2022) إن موجة أخرى من الإصابات بكوفيد-19 ربما بدأت تنتشر في أوروبا بعد أن عاودت الحالات الارتفاع في أنحاء المنطقة.

وقال هانز كلوج، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا وآندريا أمون، مديرة المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في بيان مشترك “صحيح أننا لم نصل إلى ما كنا عليه قبل عام، لكن من الواضح أن جائحة كوفيد-19 لم تنته بعد”.

وأضاف البيان “للأسف نشهد ارتفاع المؤشرات مرة أخرى في أوروبا مما يشير إلى بدء موجة أخرى من الإصابات”.

وأظهرت بيانات منظمة الصحة العالمية على مستوى المنطقة أن أوروبا وحدها رصدت ارتفاعا في حالات كوفيد-19 في الأسبوع المنتهي في الثاني من أكتوبر تشرين الأول لتسجل زيادة بنسبة ثمانية بالمئة عن الأسبوع السابق.

وحذر خبراء الصحة العامة من أن العزوف عن تلقي اللقاحات والارتباك فيما يتعلق بالمتوافر منها سيحد على الأرجح من تقديم جرعات معززة في المنطقة.

وقالت منظمة الصحة والمركز الأوروبي إن هناك ملايين الأشخاص في جميع أنحاء أوروبا لم يتلقوا لقاحات ضد فيروس كورونا.

وحثت المنظمتان الدول الأوروبية على إعطاء لقاح الإنفلونزا ولقاح كوفيد-19 قبل الارتفاع المتوقع في حالات الإنفلونزا الموسمية.

وقالت المنظمتان “لا يوجد وقت لنضيعه”. وأضافتا أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض مثل من تزيد أعمارهم عن 60 عاما والحوامل والذين يعانون من أمراض مزمنة، يجب تحصينهم باللقاحات ضد كل من الإنفلونزا وكوفيد-19.