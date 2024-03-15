أوروبا قد تحظر الخطوط الجوية الإيرانية.. مسؤول أمريكي يكشف التفاصيل

قال مسؤول أمريكي كبير (الجمعة 15-3-2024) إن دول مجموعة السبع مستعدة للرد بعقوبات جديدة صارمة قد تشمل حظر رحلات الخطوط الجوية الإيرانية إلى أوروبا إذا مضت إيران في نقل صواريخ باليستية قريبة المدى إلى روسيا.

وقال المسؤول في تصريحات صحفية “رسالتنا اليوم هي أنه إذا مضت إيران في تزويد روسيا بالصواريخ الباليستية، فإن رد المجتمع الدولي سيكون سريعا وقاسيا”.

وانضمت الولايات المتحدة إلى حلفائها في مجموعة السبع في إصدار بيان يحذر الجمهورية الإسلامية من المضي قدما في نقل الصواريخ في أعقاب تقرير لرويترز أفاد بأن طهران زودت روسيا بعدد كبير من الصواريخ الباليستية أرض-أرض القوية لاستخدامها في حربها بأوكرانيا.

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه إن أحد الخيارات قيد النظر “سيكون إنهاء رحلات الخطوط الجوية الإيرانية، وهي شركة الطيران الرئيسية المملوكة للدولة، إلى أوروبا”.

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة لم تتمكن من التأكد من حدوث عملية النقل بالفعل كما ذكرت رويترز، لكن من الواضح أن هناك محاولة من طهران لدفع المفاوضات مع موسكو بشأن الصواريخ.

وانتهت القيود التي فرضها مجلس الأمن الدولي على صادرات إيران لبعض الصواريخ والطائرات المسيرة وغيرها من التقنيات في أكتوبر تشرين الأول. ومع ذلك، أبقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على العقوبات المفروضة على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وسط مخاوف من احتمال نقلها إلى وكلائها في الشرق الأوسط وإلى روسيا.

وقد تمثل الصواريخ الباليستية سلاحا قويا جديدا لروسيا في حربها بأوكرانيا.

وقالت الولايات المتحدة إن إيران زودت روسيا بالفعل بطائرات مسيرة وقنابل جوية موجهة وذخيرة مدفعية استخدمتها موسكو لمهاجمة أهداف أوكرانية.

وواشنطن في حالة تأهب قصوى منذ عام بسبب ما وصفتها بشراكة دفاعية روسية إيرانية غير مسبوقة قد تساعد موسكو على إطالة أمد حربها في أوكرانيا، فضلا عن أنها ستشكل تهديدا لجيران إيران.