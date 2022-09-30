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أوزبكستان تقول انها لن ترحل الروس الفارين من التجنيد

منذ 14 دقيقة

علم أوزبكستان

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قالت حكومة طشقند الجمعة إن أوزبكستان ليس لديها أي خطط لترحيل الروس الذين يفرون بشكل جماعي إلى آسيا الوسطى للتهرب من التجنيد الإجباري وسط حملة موسكو العسكرية في أوكرانيا.

وغادر مئات الآلاف من الرجال، بعضهم مع عائلاتهم، روسيا منذ أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين بتعبئة جزئية الأسبوع الماضي، وتوجه العديد منهم إلى أوزبكستان وقازاخستان وغيرها من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق في آسيا الوسطى.

ومع ذلك، لا يزال بعض المتهربين من التجنيد قلقين بشأن سلامتهم في تلك البلدان بسبب العلاقات الوثيقة التي تربط حكوماتها بموسكو.

وقالت وزارة خارجية أوزبكستان في بيان: إنها ما زالت ملتزمة بالمبادئ المتمثلة في احترام سيادة الدول الأخرى وسلامة أراضيها وتؤيد التسوية السلمية للنزاع في أوكرانيا.

وأضافت “.. الأجانب الذين لم يخالفوا القانون لا يخضعون للترحيل القسري”.

ولم تذكر أوزبكستان عدد الروس الذين وصلوا إلى البلاد منذ إعلان التعبئة، وقالت قازاخستان المجاورة إنها شهدت وصول حوالي 100 ألف شخص.

وقام المسؤولون في أوزبكستان هذا الأسبوع بتوبيخ راقص باليه روسي، بسبب أدائه لأغنية في طشقند قد يُنظر إليها على أنها تدعم المجهود الحربي الروسي.

    المصدر :
  • رويترز

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