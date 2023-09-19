أوستن: القوات الأوكرانية ستتسلم قريباً دبابات أبرامز الأمريكية

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الثلاثاء إن دبابات إم1 أبرامز التي تعهد بها البنتاغون ستصل قريبًا إلى أوكرانيا، وأن الجهود المبذولة لتدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات إف-16 تتوسع لتشمل التدريب في الولايات المتحدة.

وفي حديثه في بداية اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية التي تقودها الولايات المتحدة في ألمانيا، حث أوستن الحلفاء على تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي التي تحتاجها بينما تستهدف روسيا مواقع البنية التحتية مثل الموانئ ومنشآت الحبوب.

وقال أوستن إن الهجمات الروسية خارج ساحة المعركة “تسببت في معاناة إنسانية لا توصف” وتهدد الأمن الغذائي العالمي.

إضافة إلى ذلك، فقد قال أوستن إن مجموعة الاتصال، التي تضم حوالي 50 دولة، كان من المقرر أن تركز الثلاثاء ليس فقط على الاحتياجات قصيرة المدى للجيش الأوكراني، ولكن أيضًا على مساعدة أوكرانيا “على بناء قوة قتالية ذات مصداقية وقادرة على المدى الطويل”.

كما رحب وزير الدفاع الأميركي بمشاركة وزير الدفاع الأوكراني الجديد رستم عمروف، الذي حل محل أوليكسي ريزنيكوف في وقت سابق من هذا الشهر.

وصرح أوستن: “سنبقى متحدين، وسنبقى حازمين، وسنبقى ثابتين في تصميمنا على الدفاع عن أوكرانيا ودعم عالم لا يفيد فيه العدوان”.

قال مسؤولون أوكرانيون، الثلاثاء، إن غارات جوية روسية ضربت مدينة لفيف غربي أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وقال رئيس بلدية لفيف، أندريه سادوفي، على تطبيق تيليغرام، إن الهجوم أصاب ثلاثة مستودعات تحتوي على النوافذ والمواد الكيميائية المنزلية والمساعدات الإنسانية.

كما أدان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا دينيس براون الضربة الروسية، قائلاً إن أحد المستودعات تابع لمنظمة كاريتاس، المنظمة الخيرية الرئيسية في الفاتيكان.

وقال براون في بيان: “المنشأة الإنسانية الحيوية، التي كانت تحتوي على حوالي 300 طن من إمدادات الإغاثة، احترقت بالكامل. لقد تصاعدت الهجمات التي تؤثر على الأصول الإنسانية على مدار العام وتؤثر في نهاية المطاف على أولئك الذين يعانون من العواقب المروعة للحرب”.

تقع لفيف بالقرب من حدود أوكرانيا مع بولندا، وهي مركز رئيسي للمساعدات الغربية التي تدخل أوكرانيا وكانت هدفا لهجمات روسية سابقة.

وقال الجيش الأوكراني إن الدفاعات الجوية دمرت 27 من أصل 30 طائرة بدون طيار استخدمتها روسيا في هجماتها، وتم اعتراضها في جنوب ووسط وغرب أوكرانيا.

إلى جانب ذلك، قال الجيش إنه أسقط طائرة استطلاع روسية بدون طيار في الجزء الشرقي من البلاد.