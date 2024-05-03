أوستن: القوات الروسية لا تستطيع الوصول لقواتنا في النيجر

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الجمعة إنه لا توجد مشكلة كبيرة لدى القوات الأمريكية في النيجر بعد أن ذكرت رويترز أن عسكريين روس دخلوا قاعدة جوية في العاصمة نيامي تستضيف قوات أمريكية.

وقال أوستن في مؤتمر صحفي في هونولولو “الروس موجودون في مجمع منفصل ولا يمكنهم الوصول إلى القوات الأمريكية أو معداتنا”.

وأضاف “دائما ما أركز على سلامة قواتنا وحمايتهم”.

وتابع “لكن في الوقت الحالي، لا أرى مشكلة كبيرة هنا فيما يتعلق بحماية قواتنا”.

وقال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لرويترز إن أفرادا من الجيش الروسي دخلوا قاعدة جوية في النيجر تستضيف قوات أمريكية، في خطوة تأتي في أعقاب قرار المجلس العسكري في النيجر طرد القوات الأمريكية من البلاد.

وطلب ضباط الجيش الذين يحكمون الدولة الواقعة في غرب أفريقيا من الولايات المتحدة سحب قرابة ألف عسكري من البلاد التي كانت حتى انقلاب وقع العام الماضي شريكا رئيسيا في حرب واشنطن على متمردين قتلوا آلاف الأشخاص وشردوا الملايين.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي كبير، طالبا عدم نشر اسمه، إن القوات الروسية لا تختلط مع القوات الأمريكية، وإنما تستخدم مكانا منفصلا في القاعدة الجوية 101 المجاورة لمطار ديوري حماني الدولي في نيامي عاصمة النيجر.

وتضع هذه الخطوة التي اتخذها الجيش الروسي الجنود الأمريكيين والروس على مسافة قريبة للغاية من بعضهم البعض في وقت يتزايد فيه التنافس العسكري والدبلوماسي بين البلدين بسبب الصراع في أوكرانيا.

وتثير الخطوة أيضا تساؤلات حول مصير المنشآت الأمريكية في البلاد بعد الانسحاب.